В Швейцарии 19-летнего парня подозревают в планировании массового убийства

Правоохранители нашли в помещении подозреваемого около 20 пистолетов и других видов огнестрельного оружия.

Полиция швейцарского кантона Тичино арестовала студента, который угрожал убить студентов и сотрудников в учебном заведении в городе Беллинцона.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на tio.ch.

Полиция заявила, что 19-летний подозреваемый был арестован в четверг в своем доме в южном швейцарском городе по подозрению в планировании массового убийства.

Читайте такжеУбийство журналистки на субмарине "Наутилус": изобретатель приговорен к пожизненному заключению

По информации швейцарских СМИ, правоохранители нашли в помещении около 20 пистолетов и других видов огнестрельного оружия. Подозреваемый в последние дни угрожал убить людей в кантонской бизнес-школе Беллинцоны.

О подозрительном студенте полицию предупредили учителя. "Школа правильно истолковывает знаки и определила, что этот молодой человек, который является блестящим студентом, имел личные проблемы", - заявил представитель местного управления образования.

Также стало известно, что задержанный страдает тяжелыми психическими заболеваниями и отрицал во время допроса, что намеревался кого-то убить. С момента ареста он находится в психиатрической больнице.

В его профиле в Instagram есть немало фотографий с оружием, на одной из них он позирует с автоматом Калашникова.