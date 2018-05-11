В Австралии произошло самое массовое за последние 22 года убийство
Семь человек, в том числе четверо детей и трое взрослых, были найдены мертвыми в доме рядом с рекой Маргарет на юго-западе Западной Австралии.
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Полиция предпологает что кто-то из погибших застрелил всех остальных, а затем покончил с собой, поэтому они не ищут подозреваемых, сообщает ABC News. На месте происшествия найдено огнестрельное оружие.
Как сообщает издание, друг семьи подтвердил, что погибшие это Катрина Майлз, её четверо детей и родители Питер и Синда. Все они проживали в доме, в котором произошло убийство.
По словам полиции, два тела были найдены в доме, ещё пять в переделанном под жилую площадь сарае у дома.
Полиция уведомила о произошедшем родственника погибших, однако он пока личность жертв не подтвердил.
Как сообщает издание, это самое массовое убийство в Австралии с тех пор, как после стрельбы в 1996 году в Порт-Артуре погибло 35 человек, ещё 23 получили ранения.
Как сообщал УНИАН, 10 мая в российском колледже студент устроил стрельбу, после чего сам застрелился.