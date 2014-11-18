Россия и Китай проведут совместные военные учения в Тихом океане и Средиземном море - СМИ

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу после переговоров с генерал-полковником Чан Ваньцюанем, передает РИА "Новости".

По словам Шойгу, обе стороны констатировали, что спектр совместных мероприятий в военной области "заметно расширился и приобрел системный характер".

Российский министр напомнил, что в мае текущего года успешно прошло третье по счету российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие", в ходе которого военные моряки двух стран впервые отработали учебно-боевые задачи в составе смешанных отрядов кораблей.

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"Планируем провести очередное совместное военно-морское учение весной следующего года в акватории Средиземного моря. Совместное учение ВМС также планируется провести в районе Тихого океана", — сказал Шойгу.