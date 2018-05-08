Экс-аналитик Пентагона рассказал, почему США должны сохранять ядерное оружие

Также экс-аналитик оценил ущерб от вероятной ядерной войны между США и Россией.

Бывший аналитик Пентагона и ЦРУ, профессор Джорджтаунского университета Мэтью Крениг в монографии «Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно» оценил последствия для США массированных ядерных ударов России.

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Согласно выводам исследователя, первый ядерный удар уничтожит 131 населенный пункт и 70 млн человек. Все население США, отметим, составляет 325,7 млн жителей. передает kommersant.ru со ссылкой на The National Interest.

Профессор Крениг предполагает, что после контратаки США России хватит сил для второго удара. В результате него, как считает исследователь, будут уничтожены 12 населенных пунктов и 28 млн человек.

С помощью этих выводов аналитик обосновывает свой главный тезис. По мнению Мэтью Кренига, США все еще необходимо оборонительное ядерное оружие.

Сохранение и модернизация ядерного арсенала вошли в программу действующего президента США Дональда Трампа. В американском оборонном бюджете 2019 года на эти цели заложено $24 млрд. «Мы модернизируем и создаем совершенно новый ядерный арсенал, и, откровенно говоря, мы вынуждены это делать, потому что другие этим занимаются. Прекратят они - прекратим и мы», - заявлял Дональд Трамп, не назвав, однако соперников США.