Британская полиция после отравления Скрипаля проверяет безопасность всех двойных агентов из РФ

Кроме того, сообщается, что ответственные за нападение на Скрипаля и его дочь Юлию пока не обнаружены.

Полиция Великобритании проверяет безопасность всех двойных агентов из России после нападения на экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.

Как сообщает Independent, об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности страны Марк Седвилл.

Он также сообщил, что ответственные за нападение на Скрипаля и его дочь Юлию пока не выявлены.

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Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй заверила, что Британия не позволит РФ восстановить шпионскую сеть в Соединенном Королевстве.

Ряд стран, включая Украину, решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля и его дочери. В ответ в РФ приняли аналогичные меры и выслали такое же количество дипломатов из этих стран.

Организацией по запрещению химического оружия подтверждены выводы Великобритании о применении токсичного химического вещества в Солсбери.