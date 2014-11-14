ООН снова просит обеспечить доступ экспертов к месту крушения «Боинга-777»

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы продолжаем призывать (стороны) предоставить полный доступ к месту крушения, чтобы расследование могло продолжаться беспрепятственно. Мы говорим об этом уже несколько месяцев и продолжим делать это", - заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

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"Боинг-777" авиакомпании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит боевиками 17 июля в Донецкой области. Все находившиеся на борту 298 пассажиров и членов экипажа погибли.