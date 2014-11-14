ООН снова просит обеспечить доступ экспертов к месту крушения «Боинга-777»
20:47, 14 ноября 2014Мир
1
В ООН напомнили о необходимости предоставления беспрепятственного доступа международных экспертов к месту крушения малайзийского "Боинга" под Донецком.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС.
"Мы продолжаем призывать (стороны) предоставить полный доступ к месту крушения, чтобы расследование могло продолжаться беспрепятственно. Мы говорим об этом уже несколько месяцев и продолжим делать это", - заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Читайте такжеГенпрокурор Нидерландов собирается в Украину для расследования катастрофы "Боинга" – МИД
"Боинг-777" авиакомпании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит боевиками 17 июля в Донецкой области. Все находившиеся на борту 298 пассажиров и членов экипажа погибли.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter