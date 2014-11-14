Путин назвал снижение цен на энергоносители "так называемым" и заверил, что Россия готова к кризису

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал перед саммитом «Большой двадцатки» в Брисбене (Австралия).

«Да, готова. Мы думаем обо всех сценариях, в том числе и о так называемом катастрофическом снижении цен на энергоносители, что вполне возможно. Мы допускаем это. И Минэкономики, Минфин, и правительство в целом просчитывают развитие экономики по каждому из этих сценариев», - сказал Путин.

Он отметил, что Россия - «нефтегазодобывающая страна» и у нее достаточно резервов. «Они у нас достаточно большие, и это позволяет нам быть уверенными в том, что мы точно совершенно исполним все взятые на себя социальные обязательства и удержим все бюджетные процессы в определённых рамках и всю экономику. А у кого этого нет, вот им-то очень сложно будет, если это будет происходить», - сказал Путин.

Читайте такжеПутину продолжают "рисовать" рекордные рейтингиКак сообщалось, стоимость нефти сорта Brent опустилась ниже 78 долл. за баррель. По состоянию на 22.50 мск (20.50 по Киеву) 13 ноября, котировки снизились на 3,276% - до 77,83 долл. за баррель.

Нефть сорта WTI (западнотехасская светлая) на торгах в Нью-Йорке подешевела в четверг на 2,88 долл. (3,73%). Фьючерсные контракты на ее поставки в декабре заключались по цене 74,30 долл. за баррель.

Напомним, ранее Путин заявил, что не будет просить у G20 отменить санкции против России, которые наносят «определенный ущерб».