Меркель готова встретиться с Путиным на саммите G20 ради урегулирования кризиса на Донбассе

Об этом она заявила в Окленде после встречи с премьер-министром Новой Зеландии Джоном Ки, передает «Немецкая волна».

«Вполне возможно, что такая встреча состоится», - приводит слова Меркель информагентство dpa.

Обеспокоенность развитием конфликта между Украиной и Россией, несмотря на географическую "отдаленность" своей страны, выразил и новозеландский премьер. По его мнению, этот конфликт угрожает стабильности в Европе и вредит экономическому росту.

Оба политика при этом не проявили особого беспокойства присутствием четырех военных российских кораблей неподалеку от берегов Австралии. «Меня больше беспокоит нарушение территориальной целостности Украины. Минские договоренности не соблюдаются. И это меня тревожит больше. Это станет также темой для обсуждения «на полях» саммита G20», - цитирует Меркель dpa.

О том, что кризис на востоке Украины будет обсуждаться во время встреч мировых лидеров в австралийском Брисбене канцлер Германии уверила на этой неделе в телефонном разговоре и президента Украины Петра Порошенко. Напомним, предыдущая встреча Меркель с Путиным по урегулированию украинского кризиса состоялась в октябре в Милане.

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Как сообщал УНИАН, Россия после оккупации в марте этого года Крыма и дестабилизации ситуации в Донбассе имеет наихудшие отношения с западными государствами с момента завершения так называемой "холодной войны" времен Советского союза.

США, Евросоюз и ряд других развитых государств ввели против россиян санкции и заявили о дальнейшем их усилении и международной изоляции в случае, если российская власть не прекратит агрессивную политику против Украины.

В начале ноября стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама не планирует проводить официальные встречи с Путиным ни на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае (проходил 5-11 ноября), ни на саммите стран «Большой двадцатки» (G20) 15-16 ноября в Брисбене в Австралии.

В этом году Путин встречался с западными лидерами только дважды: в июне этого года во французской Нормандии по случаю 70-й годовщины высадки союзнических сил и в октябре на саммите "Европа-Азия (ASEM) " в итальянском Милане.