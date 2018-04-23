В ПАСЕ назвали имена 5 депутатов, которые имеют проблемы с отчетом о коррупции: среди них скандальный "друг России" Аграмунт

Сообщается, что сейчас можно утверждать о нарушении правил ассамблеи четырьмя из них. Фамилия того, кто может избежать наказания, не уточняется.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы настаивает, что среди действующих членов ПАСЕ есть 5 депутатов, упомянутых в отчете о коррупции в качестве нарушителей этических норм.

Об этом заявил президент Ассамблеи Микеле Николетти, сообщает "Европейская правда".

"В отчете Внешней следственной группы названы 5 фамилий, а именно депутаты Педро Аграмунт (Испания), Флориан Преда (Румыния), Штефан Шеннах (Австрия), Самед Сеідов (Азербайджан) и Жорди Шукла (Испания)", - сообщил он.

Президент ПАСЕ подчеркнул, что это не означает вины каждого из них, поскольку в отношении этих политиков звучат замечания разного масштаба. "Необходимо рассмотреть каждый случай отдельный и принять соответствующее решение", - заявил он. Он подчеркнул, что исходя из этого стоит принять решение о санкциях в отношении отдельных депутатов.

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Докладчик по вопросам работы Постоянного комитета и Бюро ПАСЕ Лилиан Мари-Паскье отметила, что сейчас можно утверждать о нарушении правил ассамблеи четырьмя из них. Она не уточнила фамилию того, кто может избежать наказания, но есть основания предполагать, что речь идет о Штефане Шеннахе.

Стоит добавить, что ряд других депутатов, наоборот, считают необходимым увеличение списка нарушителей. Есть несколько депутатов, которые отказались сотрудничать и общаться со следственной группой.

Ранее стало известно, что Парламентская ассамблея Совета Европы примет срочную резолюцию из-за коррупционного скандала.