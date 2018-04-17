Сломан позвоночник и следы от кипятильника во рту: в СИЗО изнасиловали и убили "российского Илона Маска" - СМИ

Журналисты выяснила подробности гибели в изоляторе фигуранта дела о хищениях в минобороны РФ, предпринимателя из Санкт-Петербурга Валерия Пшеничного.

Фигуранта дела о хищениях средств министерства обороны России при строительстве подводной лодки на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге Валерия Пшеничного пытали, а потом убили в следственном изоляторе.

Об этом пишет "Новая газета", ссылаясь на специалистов бюро судебно-медицинской экспертизы. Они однозначно исключили версию о суициде Пшеничного, которого 5 февраля обнаружили мертвым в камере предварительного заключения.

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Судебные медики установили, что перед смертью Пшеничного насиловали. Анализ показал, что не сами сотрудники СИЗО, а, вероятнее всего, кого-то "запустили со стороны", отмечает "Новая газета".

"Метки от электротравмы, нанесенной шнуром от кипятильника, обнаружены во рту. На теле – резаные и колотые раны. Сломан позвоночник. Проще говоря, его пытали. Причиной смерти эксперты называют тупую травму шеи и асфиксию. Версия такова: Пшеничного задушили 40-сантиметровым шнурком от его же капюшона", – пишет российское издание.

Перед гибелью он успел передать жене записки, в которых сказано: "Никому ничего не плати".

Пшеничного коллеги называли "российским Илоном Маском" за изобретения в области судостроения и судоремонта.

"Адмиралтейские верфи" реализовывали один из его проектов: компания Пшеничного "НовИТ ПРО" разрабатывала трехмерную компьютерную модель подводной лодки "Варшавянка" для постпродажного обслуживания.

"Пшеничный планировал запатентовать идею мобильных центров ремонта. Но не успел: 16 января в компанию и к нему домой пришли с обыском, его арестовали. Через три недели – убили. Вся документация, в том числе необходимая для патента, была изъята и приобщена к делу, сейчас она у следователей... Чего от Пшеничного добивались? Возможно, вымогали деньги. Может быть – показаний, но непонятно, против кого. Пшеничный при всем желании не мог кого-то сдать, потому что был уверен в чистоте контракта. И по сей день в деле о хищениях новых обвиняемых не появилось", – подытожили в статье.