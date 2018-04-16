Мэй обвинила режим Асада и Россию в сокрытии фактов о химатаке

По словам главы правительства Великобритании, сирийский режим работает над тем, чтобы скрыть факты об атаке и делается это при поддержке России.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что сирийские власти при поддержке России стремятся скрыть ряд фактов, которые касаются химической атаки в городе Дума.

В понедельник, 16 апреля, во время выступления в Палате общин она заявила, что ни одна группа, кроме сирийского правительства, не могла совершить эту атаку, передает DW.com со ссылкой на агентство AP.

"Сирийский режим работает над тем, чтобы скрыть факты об атаке. И делается это при поддержке России", - заявила Мэй.

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Премьер также выступила в защиту решения Великобритании присоединиться к ударам по сирийским военным объектам, которые они вместе с США и Францией нанесли в ночь на 14 апреля. Она заявила, что у союзников не было другого выбора, чтобы сдержать "ужасное" использование химического оружия. По ее словам, на военную операцию было не только моральное, но и законное право.

"Мы это сделали не потому, что президент Трамп попросил нас. Мы это сделали, потому что верим, что это правильно, - и мы не сами", - заявила премьер-министр.

Как сообщалось, по информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочкову бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. По этим данным, погибли десятки людей, сотни обратились в больницы. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты.

Россия и Сирия отрицают информацию о химической атаке и называют ее "инсценировкой" и провокацией. В то же время США возлагают ответственность на сирийское правительство за вероятную атаку. Из-за этого в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским военным объектам, которые связаны с химическим оружием.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) прибыли в сирийскую столицу Дамаск еще в субботу, 14 апреля, для расследования вероятной химической атаки в городе Дума, но туда до сих пор их не пускают.