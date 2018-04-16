Почти половине существующих на сегодня языков грозит исчезновение – ООН

18:18, 16 апреля 2018
Мир
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На сегодняшний день исчезновение грозит нескольким тысячам языков / УНІАН

Об этом сообщается в Twitter Организации объединенных наций.

Согласно приведенным данным, 235 языков уже исчезли (3,5%). 600 языков – находятся на грани уничтожения (9%).547 языков находятся в критическом положении (8,2%). 10% (671) - подвергаются опасности, а еще 9,4% - уязвимы (627 языков).  

Напомним, в сентябре прошлого года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Законом определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Положения закона относительно языка образования вызвало бурную реакцию за рубежом. В МИД Венгрии пообещали блокировать шаги на пути евроинтеграции Украины за подписание закона об образовании. 

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