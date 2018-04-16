ЕС заявляет о своем единстве в поддержке запрещения химического оружия

В выводах Совета Европейского Союза говорится, что использование химического оружия кем-либо и где-либо должно быть строго осуждены.

Европейский Союз един в своей поддержке относительно полного запрещения использования химического оружия.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в выводах Совета ЕС по вопросам иностранных дел, который проходит сегодня в Люксембурге.

«Совет напоминает, что Европейский Союз является единым в своей поддержке полного запрещения и ликвидации химического оружия во всем мире и твердо считает, что использование любого химического оружия, включая использование токсичных химических веществ в качестве оружия кем-либо, будь то государство или негосударственный игрок, где-либо и при каких-либо обстоятельствах, является неразумным и должно быть строго осуждено», - говорится в документе.

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Совет также подтвердил, что использование химического оружия является неприемлемым и нарушающим международное право и может быть военным преступлением или преступлением против человечества, что не может быть безнаказанным, а ответственные за такие действия должны быть привлечены к ответственности.

«Совет подчеркивает, что последние сообщения из Сирии, которые являются шокирующими и должны быть немедленно и независимо исследованы, только усиливают общую решимость ЕС», - отметили в Раде.

Также Совет приветствовал предстоящую четвертую конференцию по обсуждению Конвенции о запрещении химического оружия, которая пройдет в Гааге 21-30 ноября 2018 года.