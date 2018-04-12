США имеют доказательства применения химического оружия в Сирии - СМИ

Американские спецслужбы получили образцы крови и мочи пострадаших.

У США есть доказательства применения химического оружия в сирийском городе Дума.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в американской разведке.

По информации издания, американские спецслужбы получили образцы крови и мочи пострадаших. Их анализы показали положительный результат на боевые отравляющие вещества - хлорный газ и неназванное нервно-паралитическое вещество.

Читайте такжеПомпео: "несколько сотен россиян" были убиты в столкновении с военными США в Сирии

Отмечается, что образцы были собраны американской разведкой и спецслужбами союзников через госпитали на месте происшествия. Источники заявили, что они "уверены" в разведданных, хотя не на 100%.

США не идентифицировали нервно-паралитический газ как зарин, однако отметили, что режим Башара Асада уже использовал смесь хлора и зарина несколько раз за годы войны в Сирии.

США уверены, что сирийское правительство стоит за нападением в Думе, добавили источники NBC News.

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна имеет доказательства использования режимом Башара Асада химического оружия в Сирии против гражданского населения.