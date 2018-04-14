ЕС готов рассмотреть новые санкции против Сирии в случае повторения химических атак

По словам Федерики Могерини, ЕС поддерживает все усилия по предотвращению применения химического оружия.

Европейский союз готов рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, пишет Европейская правда.

"В июле 2017 года и в марте 2018 года ЕС ввел дополнительные ограничительные меры в отношении высокопоставленных сирийских чиновников и ученых из-за их роли разработке и применении химического оружия и всегда готов рассмотреть вопрос о введении дальнейших санкций при необходимости", - говорится в заявлении.

Читайте такжеТуск о ракетных ударах по Сирии: ЕС поддерживает союзников

Могерини сообщила, что ЕС был проинформирован об ударах США, Франции и Великобритании по объектам химического оружия в Сирии.

"Эти конкретные меры были приняты с единственной целью предотвратить дальнейшее использование сирийским режимом химического оружия и химических веществ для убийства собственного народа", - отметила она.

По словам Могерини, ЕС поддерживает все усилия по предотвращению применения химического оружия.