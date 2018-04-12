В Пакистане беременную певицу застрелили во время выступления за отказ танцевать

Девушка была на шестом месяце беременности.

В Пакистане застрелили 24-летнюю беременную певицу, которая отказалась танцевать перед вооруженным мужчиной.

Как сообщает The Independent, певица Самина Самун, известная также как Самина Синдху, была застрелена во время выступления в Южной провинции Пакистана Синд.

Читайте такжеНа линии разграничения на взрывчатке подорвалось авто с семьей: четверо погибших (видео)Её предпологаемый убийца попросил её встать и танцевать, вместо того, чтоб петь сидя, сообщило местное телевидение. После отказа мужчина, который выглядел пьяным, достал пистолет и трижды выстрелил в сторону певицы. Девушку забрала "скорая", в больнице констатировали её смерть.

Муж Самины сообщил, что она была на шестом месяце беременности. Он потребовал, чтобы подозреваемому было предъявлено обвинение в двойном убийстве: за убийство его жены и их нерожденного ребенка.

Подозреваемый арестован.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля 27-летнего словацкого журналиста Яна Кучака нашли убитым недалеко от Братиславы. Вместе с невестой его застрелили в собственном доме. Убийство связывают с работой Яна - журналист разоблачал случаи мошенничества с налогами.

Убийство журналиста спровоцировало массовые протесты в стране.