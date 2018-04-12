Кандидат на пост госсекретаря заявит об отказе США от "мягкой политики" в отношении РФ - СМИ
Претендент на должность госсекретаря Майк Помпео во время рассмотрения Комитетом США по иностранным делам его кандидатуры намерен заявить об отказе США от "мягкой политики" в отношении РФ.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на текст речи, с которой должен выступить Помпео на слушании в комитете по международным делам Сената США.
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"Россия продолжает действовать агрессивно, что ей позволили сделать годы мягкой политики в отношении этой агрессии. Этому пришел конец. Список действий администраций, направленных на то, чтобы поднять для Владимира Путина цену (его действий) - длинный", - говорится в тексте речи.
Bloomberg отмечает, что на заседании Помпео попробует убедить противников его назначения, что в планах администрации Трампа вести жесткую политику в отношении России.
Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что отставка Рекса Тиллерсона с должности государственного секретаря США связана с разногласиями в вопросах внешней политики.
Президент отметил хорошие отношения с директором ЦРУ Майком Помпео, которого решил назначить новым госсекретарем.