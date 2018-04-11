Звезда "Игры престолов" пообещал "неожиданную концовку" популярной саги

Джо Демпси рассказал, что концовка "Игры престолов" будет и светлой, и грустной одновременно.

Джо Демпси, которого поклонники "Игры престолов" знают по роли Джендри, решил подлить масла в огонь слухов вокруг финального сезона, заявив, что зрителей ждет "абсолютно неожиданная" концовка, пишет "Сегодня".

В интервью Metro актер подчеркнул, что на месте поклонников "Игры престолов" не особо доверял бы всем тем теориям, которые распространяются по сети с каждой новой порцией фотографий со съемочной площадки: "Я уверен, что Дэвид и Дэн (шоураннеры "Игры престолов") не обращают особого внимания на теории и спекуляции, которых так много в сети. Думаю, это было бы разочарованием для всех – если бы какая-нибудь особо популярная теория насчет концовки в итоге оказалась правдой. Нашу концовку, мне кажется, большинство вообще не ожидает – и, если поразмыслить, она очень, очень понравится зрителям".

"Ну, это, конечно, если я действительно знаю, как все закончится", – добавил Джо.

Ранее Лиам Каннингэм, исполнитель роли Давоса Сиворта, рассказал, что концовка "Игры престолов" будет и светлой, и грустной одновременно.