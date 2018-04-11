Юлию Скрипаль доставили в больницу на военной базе - СМИ

Посольстово России заявило, что рассматривает такие действия как "похищение".

После выписки из больницы дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлию, которая пострадала от химической атаки в Солсбери, под охраной доставили в больницу на британской военной базе.

Как сообщает The Sun, это сделано для того, чтобы предотвратить новые попытки покушения на жизнь Юлии.

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"Она (Юлия - УНИАН) находится в госпитале на военной базе для ее собственной безопасности и, чтобы следить за состоянием ее здоровья. Последствия этого нервно-паралитического газа неизвестны и могут возродиться в любой момент", - рассказал изданию источник.

В свою очередь посольство России в Британии обвинило британское правительство в тайном "похищении" Юлии.

Как сообщает издание, теперь Юлия может стать "ключом" для выяснения причастных к отравлению лиц. Однако друзья Скрипалей в этом не уверены.

"Они никогда не поймают убийцу, он, вероятно, вернулся в Москву и пьет водку", - рассказал друг семьи, который пожелал остаться анонимным.

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Как сообщал УНИАН, бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинения стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

В понедельник, 9 апреля, Юлию Скрипаль выписали из больницы.