Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии
17:12, 10 апреля 2018Мир
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Вместо Трампа США на саммите будет представлять вице-президент Майк Пенс.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Латинскую Америку.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
В заявлении говорится, что Трамп не поедет на саммит в Перу.
«Президент останется в Соединенных Штатах, чтобы руководить ответом на ситуацию в Сирии и для мониторинга событий во всем мире», — говорится в сообщении.
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Вместо Трампа США на саммите будет представлять вице-президент Майк Пенс.
Ранее Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чем Ыном состоится в мае — начале июня.
Также стало известно возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына.
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