С "ответами" Трампа на химическую атаку в Сирию отправился второй эсминец США

У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он, по словам официальных лиц обороны, может нанести удар по любому месту в Сирии.

В ближайшие несколько дней в Средиземное море может прибыть еще один эсминец. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в военной сфере.

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«У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он, по словам официальных лиц обороны, может нанести удар по любому месту в Сирии. Второй эсминец, USS Porter, может прибыть в регион в ближайшие дни», - отметили в издании.

Напомним, голосование по резолюции США о химатаках в Сирии может пройти во вторник, 10 апреля. Президент США Дональд Трамп пригрозил «военными вариантами» ответа на химатаку и заявил, что у Соединенных Штатов есть «очень хорошие ответы» на вопрос, кто несет ответственность за применение химического оружия. Российский Центр по примирению традиционно не нашел следов химоружия в Сирии.