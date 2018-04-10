США возлагают на Москву ответственность за химатаку в Сирии - Белый дом

Трамп и члены его команды по вопросам нацбезопасности проводят консультации с союзниками США по поводу ответа на происходящее в Сирии.

Администрация президента США возлагает на Москву ответственность за продолжение химической программы Сирии.

Об этом заявила в ходе брифинга 9 апреля пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс, передает Голос Америки.

"Россия нарушила данные ею обязательства, когда гарантировала, что сирийский режим остановит свою химическую программу", - сказала Сандерс.

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Она добавила, что президент Трамп и члены его команды по вопросам национальной безопасности проводят консультации с союзниками США по поводу ответа на происходящее в Сирии.

"Мы призываем все международное сообщество поделиться информацией, относящейся к атаке с тем, чтобы привлечь к ответственности виновников и тех, кто их поддерживает. Мы также призываем сирийский режим и Россию допустить международную медицинскую помощь и наблюдателей к месту атаки", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Президент Трамп уверен, что за атакой стоит Россия, отметила Сара Хакаби Сандерс.

Как сообщал УНИАН, о химической атаке 7 апреля в сирийском городе Дума сообщили несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводили разные данные о жертвах.

По разным данным, после атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

По данным правозащитников, с начала гражданской войны, с 2011 года, в Сирии подконтрольные президенту Башару Асаду силы применяли химическое оружие 215 раз.