В Индии школьный автобус упал в пропасть: погибли по меньшей мере 27 детей (фото)
21:03, 09 апреля 2018Мир
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Есть вероятность, что количество жертв может возрасти, так как многие ученики остаются заблокированными среди обломков автобуса.
В результате инцидента погибли по меньшей мере 30 человек / фото indiatimes.com
В северном штате Индии Гимачал-Прадеш школьный автобус частной школы, который развозил детей по домам, слетел в пропасть.
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Об этом сообщает The Times of India.
Сообщается, что в результате инцидента по меньшей мере 30 человек, среди которых 27 детей, погибли. Среди погибших также 67-летний водитель и две учительницы.
Кроме того, есть вероятность, что количество жертв может возрасти, так как многие ученики остаются заблокированными среди обломков автобуса.
Сейчас продолжается спасательная операция.
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