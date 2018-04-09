В Индии школьный автобус упал в пропасть: погибли по меньшей мере 27 детей (фото)

Есть вероятность, что количество жертв может возрасти, так как многие ученики остаются заблокированными среди обломков автобуса.

В северном штате Индии Гимачал-Прадеш школьный автобус частной школы, который развозил детей по домам, слетел в пропасть.

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Об этом сообщает The Times of India.

Сообщается, что в результате инцидента по меньшей мере 30 человек, среди которых 27 детей, погибли. Среди погибших также 67-летний водитель и две учительницы.

Кроме того, есть вероятность, что количество жертв может возрасти, так как многие ученики остаются заблокированными среди обломков автобуса.

Сейчас продолжается спасательная операция.