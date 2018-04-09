Российского поэта приговорили к общественным работам за стихи об Украине (видео)

Бывшев называет свое стихотворение антивоенным и гуманистическим.

Суд в Орловской области приговорил российского поэта Александра Бывшева до 330 часам общественных работ за публикацию на странице в социальной сети «ВКонтакте» стихотворения «На независимость Украины».

Об этом сообщает Громадське радио со ссылкой на российское издание «Грани».

Бывшев является также учителем немецкого языка. Суд запретил ему три года работать в школе.

45-летнего Бывшева объявили виновным по части 1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ (разжигание ненависти или вражды). В приговоре судья отметил, что Бывшев поддерживает «режим, который сложился в Украине после государственного переворота 2014 года».

В приговоре цитируют свидетелей обвинения, которые отметили, что поэт «всегда осуждал политику России в отношении Абхазии», «негативно отзывается о руководстве России, пытается навязать свое мнение», «решил пойти по пути Иуды».

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Среди показаний также отмечается, что «Бывшев высказывает свою точку зрения, отличную от мнения подавляющего большинства населения России». Также в приговоре упоминаются результаты прослушивания разговора поэта с соседками.

Бывшев написал стихотворение «На независимость Украины» как полемический ответ российскому поэту Иосифу Бродскому. Бывшев вину не признает. Он не отрицает факта публикации стихотворения, однако указывает, что имеет право на высказывание мнения.

«Моя совесть чиста. Я отвечаю за каждое свое слово. Я не имел права молчать. Это антивоенное, антимилитаристское, абсолютно гуманистическое и, не побоюсь этого слова, антифашистское стихотворение», — сказал Бывшев во время заседания.