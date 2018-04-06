В США рассказали о судьбе активов российских чиновников и олигархов, попавших под санкции

Под санкции могут попасть и те лица, которые не являются резидентами США, однако способствуют деятельности санкционных российских компаний.

Соединенные Штаты Америки заморозят активы всех физических и юридических лиц, попавших под новую волну санкций.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства финансов США, сообщает ТСН.

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"Все активы, подпадающие под юрисдикцию США, отмеченных физических и юридических лиц, а также любых других субъектов, которые попали под действие закона о санкциях, заморожены, а лицам из США запрещено иметь с ними любые дела", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание, под санкции могут попасть и те лица, которые не являются резидентами США, однако способствуют деятельности санкционных российских компаний.

Как сообщал УНИАН, Управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки проведя консультации с Государственным департаментом определило семь российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников для введения ограничительных мер в виде санкций.