Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам за коррупцию и разглашение гостайны своей подруге

Пак Кын Хе обвинялась по 18 эпизодам коррупции, взяточничества, злоупотребления полномочиями и разглашении государственной тайны.

Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам заключения по делу о коррупции.

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Пак Кын Хе обвинялась по 18 эпизодам коррупции, взяточничества, злоупотребления полномочиями и разглашении государственной тайны.

Обвинение просило суд приговорить бывшего президента к 30 годам заключения.

Пак Кын Хе разрешила своей подруге влиять на государственную политику, а также скрывала ее коррупционную деятельность.

Она вместе со своей подругой получала взятки за помощь вице-президенту компании Samsung Ли Чжэ Ёну в решении деловых вопросов, утверждают следователи.

Кроме того, говорится в заявлении следствия, президента обвиняют в том, что она инициировала составление "черного списка" из 9473 деятелей культуры, критиковавших южнокорейское правительство.

Женщина также подозреваются в незаконном использовании мобильных телефонов, зарегистрированных на чужие имена.

Ранее Северная Корея заочно огласила смертный приговор экс-президенту Южной Кореи. Пхеньян обвинил ее в заговоре с целью убийства северокорейского вождя Ким Чен Ына.