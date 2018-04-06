Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам за коррупцию и разглашение гостайны своей подруге

10:27, 06 апреля 2018
Мир
753
REUTERS

Читайте такжеВ Южной Корее вице-президента Samsung освободили после года под стражей

Пак Кын Хе обвинялась по 18 эпизодам коррупции, взяточничества, злоупотребления полномочиями и разглашении государственной тайны.

Обвинение просило суд приговорить бывшего президента к 30 годам заключения.

Пак Кын Хе разрешила своей подруге влиять на государственную политику, а также скрывала ее коррупционную деятельность. 

Она вместе со своей подругой получала взятки за помощь вице-президенту компании Samsung Ли Чжэ Ёну в решении деловых вопросов, утверждают следователи.

Кроме того, говорится в заявлении следствия, президента обвиняют в том, что она инициировала составление "черного списка" из 9473 деятелей культуры, критиковавших южнокорейское правительство.

 Женщина также подозреваются в незаконном использовании мобильных телефонов, зарегистрированных на чужие имена. 

Ранее Северная Корея заочно огласила смертный приговор экс-президенту Южной Кореи. Пхеньян обвинил ее в заговоре с целью убийства северокорейского вождя Ким Чен Ына.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Южная Корея