Британии предлагают учесть украинский опыт для организации будущих отношений с ЕС

По условиям переходного периода, теперешним уровнем доступа к европейскому общему рынка, таможенного союза и т. д., британцы смогут пользоваться до последнего дня 2020 года.

Соглашение Украины об ассоциации и свободной торговле с Европейским Союзом может стать образцом для будущих отношений Великобритании с ЕС.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на политиков из Брюсселя.

Процесс прекращения британского членства в Евросоюзе предусматривает, что с 29 марта 2019 года у Британии больше не будет депутатов в Европейском парламенте и своих представителей в исполнительных органах ЕС.

Однако по условиям переходного периода теперешним уровнем доступа к европейскому общему рынку, таможенному союзу и т. д., британцы смогут пользоваться до последнего дня 2020 года.

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Тем временем британцам предлагают взглянуть на украинское соглашение об ассоциации с ЕС при разработке договорной базы для отношений на будущее.

При этом отмечают, что Лондон, в отличие от Киева, уже имеет действующие механизмы тесного сотрудничества с европейскими партнерами, общие стандарты и регуляции, а также союзнические отношения благодаря членству в НАТО.

Ги Верговстадт, бывший премьер-министр Бельгии, а ныне один из ведущих членов Европарламента подчеркивает, что “соглашение ЕС об ассоциации с Соединенным Королевством не должно быть подобным договоренности с Украиной”.

“На самом деле соглашение об ассоциации - это лишь чистый лист, на котором можно выписать условия сотрудничества в области торговли, международной политики, внутренней безопасности и другие дела”, - пишет Ги Верговстадт в статье в Project Syndicate.

Политик называет “ужасными зарослями” альтернативы единого соглашения об ассоциации - например набор из более 100 двусторонних договоров, регулирующих взаимоотношения между ЕС и Швейцарией.

“Брексит” по мнению некоторых европейских деятелей может подтолкнуть Евросоюз к давно назревшим реформам и возможности так называемой “разноскоростной” Европы, в которой некоторые страны могут взаимодействовать на разных уровнях интегрированности.

“Британия, вместе с Украиной и, возможно, Турцией в будущем могут составить круг ассоциированных партнеров Евросоюза, который предположительно будет иметь теснее интегрированную сердцевину и страны вокруг”, - предположил депутат Европейского парламента на дискуссиях в Лондоне, пожелав остаться неназванным, сославшись на чувствительность переговоров о “Брексит” и политических дискуссиях вокруг процесса.

Украина также с интересом смотрит на перспективы изменений в ЕС, которые могут открыть переформатирования отношений Лондона с Брюсселем.

Наталья Галибаренко, украинский посол в Лондоне, подчеркивала в интервью корреспонденту “Голоса Америки”, что в отношениях Украины с Великобританией “Брексит” создает вызовы, но также и может открыть новые возможности.