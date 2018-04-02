Начали тушить лишь через час: СМИ показали хронологию работы МЧС РФ при пожаре в Кемерово

Первый звонок от сотрудника кемеровского торгово-развлекательного центра поступил еще в 16 часов дня.

Сотрудники МЧС России зашли в здание загоревшегося торгового центра в Кемерово лишь через 20 минут после первого сообщения о возгорании.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший хронологию работы МЧС при пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня".

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В сообщении отмечается, что первый звонок охранник совершил в 16 часов дня, о чем свидетельствуют данные с мобильного телефона сотрудника торгового центра. А первая группа пожарных зашла в горящее здание в 16:20.

«Согласно справке о проделанной работе, вызов поступил в 16 часов 10 минут. Однако охрана ТЦ передала СКР несколько иные данные. В качестве доказательства - мобильный телефон. Первый звонок поступил еще в 16 часов дня», – говорится в сообщении канала.

Хронология работы российских МЧСников при пожаре:

16.01 - Начинают выходить люди. Идет дым.

16.06 - Дым заполняет ТЦ. Люди продолжают выбегать.

16.15 - Прибытие первой пожарной машины. Стоит на месте 4 минуты и уезжает за здание

16.18 - Прибытие второй машины. Стоит 5 минут, уезжает.

16.20 - Группа пожарных заходит в ТЦ

16.28 - Прибытие еще 3 машин.

17.00 - Начало тушения.

17.29 - Впервые поднимают кран, чтобы спасать людей с крыши и из окон.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.