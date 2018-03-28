"Помещение - большое, персонала - мало": техдиректор кемеровского ТЦ заявил в суде о его запущенном состоянии

Он подчеркнул, что не знал о неполадках системы оповещения и на момент пожара он был на месте. По его словам, когда он узнал о пожаре, то велел эвакуировать людей.

Технический директор кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" Георгий Соболев заявил в суде о многочисленных проблемах в здании центра, которое сгорело 25 марта.

Об этом сообщает "Интерфакс". "В последнее время центр был в запущенном состоянии. При этом я имел маленькие финансовые ресурсы, помещение - большое, персонала - мало", - сказал Соболев.

По его словам, когда он узнал о пожаре, то велел эвакуировать людей. "На момент пожара я был на месте. Я лично поднимался с пожарными для вызволения женщины из стеклянного лифта, застрявшего во время пожара. О неполадках системы оповещения я не знал", - пояснил Соболев.

Он отметил, что ему трудно дать адекватную оценку требованию о его аресте, так как он находится "в эмоционально плохом состоянии".

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Вместе с тем, представитель следствия в суде сообщил, что Соболев знал о неисправности системы, но ничего не делал для устранения неисправности. "Двери должны были при пожаре открыться автоматически, но этого не произошло. Соболев не сделал ничего, люди остались один на один с опасностью", - сказал следователь.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, возгорание возникло на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. По последним данным, в результате пожара погибли как минимум 64 человека, в том числе много детей, а также 200 животных из контактного зоопарка.