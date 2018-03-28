"Посмотрите, Украина, телефонный хулиган": губернатор впервые обратился к жителям Кемерово после трагического пожара

Вместо извинений перед семьями погибших губернатор посоветовал людям: "посмотрите, что на Украине".

Губернатор Кемеровской области России спустя 3 дня после пожара в ТЦ, унесшего жизни 64 человек, обратился к жителям через видеообращение.

Половину видео губернатор говорил об "оппозиционных силах" и "посмотрите, что на Украине".

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Тулеев в самом начале видео говорит о том, что вокруг трагедии "определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей".

"Посмотрите, Украина, телефонный хулиган этот обзванивает наши морги, говорит, что примите, и уже число погибших насчитывает 700 человек", - высказался он.

Также Тулеев рассказал о суммах для родственников погибших, но ни слова извинений не высказал жертвам трагедии.При этом у Путина он вчера прощение попросил.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, возгорание возникло на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. По последним данным, в результате пожара погибли как минимум 64 человека, в том числе много детей, а также 200 животных из контактного зоопарка.