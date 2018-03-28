Прибывший одним из первых на место пожара в Кемерово спасатель рассказал об увиденном

У спасателей не было информации о точном числе находящихся внутри торгового центра людей.

У кемеровских пожарных, прибывших первыми к горящему торговому центру «Зимняя вишня», не было информации о точном числе находящихся внутри людей, в частности, в кинозалах.

Об этом сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на начальника кемеровской пожарно-спасательной части № 1 Игоря Сорокина.

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«Самое страшное было то, что внутри находились дети. Было плотное задымление, высокие температуры», - говорит спасатель.

По его словам, он сам спас двоих. «Мы двигались по центральной лестнице. Увидел на третьем этаже сидящую на корточках женщину, закрывавшую лицо руками. Спросил, как она себя чувствует, в ответ та махнула головой. Мы надели ей на голову спасательное устройство и вывели к скорой помощи», - рассказал он. Второй его спасенной была застрявшая в лифте посетительница ТЦ, ее пожарный высвободил, разбив топором стекла и ограждения лифтовой шахты.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, возгорание возникло на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. По последним данным, в результате пожара погибли как минимум 64 человека, в том числе много детей, а также 200 животных из контактного зоопарка.