Молдова решила выслать трех российских дипломатов

Власти Молдовы объявили о решении выслать из республики трех российских дипломатов.

Главное внешнеполитическое ведомство Молдовы объявило о решении выслать из республики трех российских дипломатов: сотрудники посольства РФ обязаны покинуть страну в течение семи дней.

Как передает Sputnik, министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы объявило персонами нон-грата трех дипломатов. Там отметили, что это знак солидарности с Великобританией и следствие выводов Совета Европы от 23-24 марта 2018 года, которые квалифицируют инцидент в Солсбери как угрозу коллективной безопасности и международному праву.

Как сообщал УНИАН, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании.

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Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы нервно-паралитического вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выдворила 23 британских дипломата.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

В Польше сообщили, что в целом уже 24 страны высылают 139 сотрудников российской разведки, выдававших себя за дипломатов.