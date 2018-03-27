Ирландия решила выслать российского дипломата

Российскому послу в Ирландии об этом уже сообщили.

Ирландия решила выслать одного российского дипломата в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

Об этом сообщает The Irish Times со ссылкой на решение правительства страны.

Российскому послу в Ирландии сообщили, что «аккредитация одного из членов его персонала с дипломатическим статусом прекращается». Сейчас он находится в Дублине.

Как сообщал УНИАН, Скрипаля и его дочь 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании.

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Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы нервно-паралитического вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выдворила 23 британских дипломата.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

В Польше сообщили, что в целом уже 24 страны высылают 139 сотрудников российской разведки, выдававших себя за дипломатов.