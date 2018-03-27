Мэй призвала принять дальнейшие меры против России по делу Скрипаля
15:59, 27 марта 2018Мир
655
Мэй заявила, что они работают с международными партнерами над долгосрочным ответом на провокацию России.
Тереза Мэй / REUTERS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости дальнейших антироссийских мер в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте такжеМэй: мы ликвидируем российскую шпионскую сеть в Британии и не позволим ее восстановить
«Вчерашний день (26.03) был важным шагом в нашем ответе на этот безрассудный акт агрессии, но нужно сделать гораздо больше, поскольку мы работаем с международными партнерами над долгосрочным ответом на провокацию России», — заявил Мэй.
Ранее Мэй сказала, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице в критическом состоянии и, возможно, никогда не поправятся полностью.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Дипломатическая война мира с Россией