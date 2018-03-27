Мэй призвала принять дальнейшие меры против России по делу Скрипаля

15:59, 27 марта 2018
Мир
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Тереза Мэй / REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

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«Вчерашний день (26.03) был важным шагом в нашем ответе на этот безрассудный акт агрессии, но нужно сделать гораздо больше, поскольку мы работаем с международными партнерами над долгосрочным ответом на провокацию России», — заявил Мэй.

Ранее Мэй сказала, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице в критическом состоянии и, возможно, никогда не поправятся полностью.

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Теги: #Россия#Тереза Мэй#отравление Скрипаля