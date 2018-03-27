Мэй призвала принять дальнейшие меры против России по делу Скрипаля

Мэй заявила, что они работают с международными партнерами над долгосрочным ответом на провокацию России.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости дальнейших антироссийских мер в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеМэй: мы ликвидируем российскую шпионскую сеть в Британии и не позволим ее восстановить

«Вчерашний день (26.03) был важным шагом в нашем ответе на этот безрассудный акт агрессии, но нужно сделать гораздо больше, поскольку мы работаем с международными партнерами над долгосрочным ответом на провокацию России», — заявил Мэй.

Ранее Мэй сказала, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице в критическом состоянии и, возможно, никогда не поправятся полностью.