На митинге в Кемерово потребовали, чтобы к ним вышел Путин

Люди пришли на митинг с плакатами «Коррупция убивает», «Мы все заперты в этом зоопарке» и «Сколько реальных жертв?».

На стихийном митинге в Кемерово к протестующим вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и замгубернатора Владимир Чернов.

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Как сообщает «Новая газета», толпа скандировала «Правду!», «В отставку!» и требовала, чтобы к ним вышел президент России Владимир Путин, который сегодня находится в Кемерово.

Первые сообщения о том, что в 9 утра по местному времени пройдет митинг, появились 26 марта. Они распространялись в телеграм-каналах и группах в социальных сетях.

Утром 27 марта выяснилось, что площадь Советов, которая находится перед зданием администрации, оцеплена полиций и перекрыта ограждениями. К тому моменту на стихийны митинг собралось около 300 человек. Люди пришли с плакатами «Коррупция убивает», «Мы все заперты в этом зоопарке» и «Сколько реальных жертв?». Спустя полчаса напротив администрации собралось больше тысячи человек, их пропустили на площадь к ступеням здания.