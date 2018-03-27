Пожар в Кемерово: появилось видео со сгоревшего ТЦ

08:44, 27 марта 2018
Мир
12159 0
Внутри спасатели проводят работы / Скриншот

Как можно увидеть на записи, здание полностью залито водой, а крыша обвалилась. На кадрах видно, как спасатели расчищают завалы.

Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Пожар в торговом центре в Кемерово
Теги: #пожар#Россия#Кемерово