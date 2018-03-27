Суд арестовал задержанного в Германии Пучдемона

Суд немецкого города Ноймюнстера арестовал экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона по запросу испанских властей

В Германии арестовали бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Соответствующее решение принял суд города 26 марта, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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23 марта Верховный суд Испании выдал новый ордер на арест Пучдемона и шести других каталонских политиков. Немецкая полиция задержала Пучдемона 25 марта, когда он въехал в Германию из Дании.

Если власти страны согласятся на экстрадицию экс-главы правительства Каталонии, Пучдемон будет иметь возможность подать жалобу, чтобы ее предотвратить, пишет издание.

Как сообщал УНИАН, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% всех проголосовавших. Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании.

Испания выступила против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого управления в регионе. Прокуратура подала иски против бывшего регионального руководства, обвинив их в бунте, мятеже и растрате.