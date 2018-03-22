Тиллерсон подготовил своему преемнику досье о стратегиях и тактиках США во внешней политике

Он попрощался с сотрудниками Госдепартамента США.

Рекс Тиллерсон, который 31 марта официально покидает пост государственного секретаря Соединенных Штатов, заявляет, что подготовил своему преемнику Майку Помпео досье о стратегиях и тактиках США во внешней политике.

Об этом он заявил в своей прощальной речи для работников Государственного департамента, которая транслировалась на его сайте.

Тиллерсон отметил, что в процессе подготовки к переходному периоду передачи полномочий следующем государственному секретарю Помпео он собрал все досье с документами об американской стратегической политике, которые разрабатывались сотрудниками Госдепартамента и обсуждались сначала на заседаниях Совета национальной безопасности, а затем с президентом Дональдом Трампом.

«Эти досье (с документами), которых я насчитал 13, датируются с 1 февраля 2017 года и обеспечивают не только стратегическую политическую основу, но и стратегии и тактики, которые направляют выполнение Департаментом (внешней) политики», - сказал он.

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«Я также передаю секретарю, который еще не вступил в свою должность, последние досье, которые еще находятся в стадии разработки, чтобы предоставить обновленную информацию о том, каким образом тактики вероятно можно корректировать в текущих условиях. Поскольку все программы и стратегии не должны меняться - мы должны постоянно пересматривать как тактики достигают целей», - подчеркнул Тиллерсон.

При этом он подчеркнул, что США сталкиваются со многими вызовами.

«Некоторые обстоятельства касаются иностранных дел, отношений, а другие обстоятельства - серьезных угроз национальной безопасности», - добавил Тиллерсон.

Как сообщал УНИАН, президент США Трамп решил назначить директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео новым государственным секретарем США вместо Тиллерсона.

Трамп объяснил, что отставка Тиллерсона связана с разногласиями в вопросах внешней политики, и в частности, по ядерному соглашению в отношении Ирана.

Комитет Сената Соединенных Штатов Америки по иностранным делам в апреле будет рассматривать кандидатуру Помпео на пост госсекретаря США.