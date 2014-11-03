СМИ: В Италии обнаружили тело последней жертвы крушения Costa Concordia

Им оказался индийский стюард Рассел Ребелло (Russel Rebello), который до сих пор числился пропавшим без вести, пишет Lenta.ru со ссылкой на Il Giornale.

Останки Ребелло были найдены в одной из кабин на восьмой палубе судна. Издание отмечает, что обнаружить тело не удавалось до сих пор из-за того, что оно оказалось скрыто за мебелью.

В конце сентября на месте крушения Costa Concordia были обнаружены человеческие останки. Отмечалось, что они могут принадлежать либо Ребелло, либо пассажирке лайнера Марии Грации Трикарики (Maria Grazia Tricarichi), которая также считалась пропавшей без вести. Однако 10 октября были обнародованы данные экспертизы, согласно которым найденные останки принадлежат женщине.

Читайте такжеКапитан Costa Concordia признался, что виноват в крушении суднаCosta Concordia затонула в ночь на 14 января 2012 года: корабль напоролся на риф, слишком близко подойдя к берегу острова Джильо. На его борту находились около 4,2 тысячи пассажиров и членов экипажа. В результате катастрофы погибли 32 человека. 27 июля 2014 года судно было отбуксировано в порт Генуи, сейчас находится на утилизации.

В Италии проходит судебный процесс над капитаном лайнера Франческо Скеттино. Сторона обвинения предложила суду приговорить его к 15 годам лишения свободы за причинение смерти по неосторожности, 15 годам — за крушение лайнера и по 8 лет за каждого из более чем 300 пассажиров, оставшихся на борту корабля после того, как Скеттино сбежал с него. Итого капитану грозит 2697 лет тюремного заключения.