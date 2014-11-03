Украинская лента о Майдане получила награду на кинофестивале в Лейпциге

Жюри Международного кинофестиваля документального кино и анимации DOK Leipzig, который длился с 27 октября до 2 ноября, объявил победителей. "Золотого голубя" и 10 тысяч евро в международном соревновании получил фильм "Правила игры" французских режиссеров Клодин Бори и Патриса Шаньяра, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa. В ленте-победительницы речь идет о попытке трех молодых французов найти работу с помощью консалтинговой фирмы.

Специальную награду от Mitteldeutscher Rundfunk за выдающийся восточноевропейский фильм в три тысячи евро получила лента "Все горит" украинцев Александра Течинского, Алексея Солодунова и Дмитрия Стойкова. Как говорится в сообщении на официальной странице фильма в Facebook, операторы с камерами сопровождали людей на Майдане на протяжении месяцев - по обе стороны площади.

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В номинации "немецкий полнометражный документальный фильм" победила работа "Эффект домино" польских режиссеров Эльвиры Невери и Петра Росоловского, которые живут в Германии. Она рассказывает об абхазском министре и российской оперной певице, которые живут в Абхазии во время войны. Лучшим анимационным фильмом на DOK Leipzig признали шведскую ленту "Мертворожденный" Асы Сандзен.

Лучшим международным короткометражным документальный фильмом стал "Эскорт" нидерландского режиссера Гидо Гендрикса. Лучшим анимационным документальным фильмом объявили "Белую смерть" чилийца Роберто Коллио.

В пяти конкурсных категориях за награды фестиваля боролись 46 документальных лент и 34 анимационных фильма. Всего на фестивале было показано 368 фильмов из 62 стран.