В России назвали "цирковым шоу" обвинения Британии в отравлении экс-шпиона Скрипаля

Захарова заявила, что это "очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает "цирковым шоу" происходящее в британском парламенте по делу бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом она заявила, комментируя выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Об этом сообщает "ТАСС".

"Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", - заявила Захарова.

Она также призвала Лондон раскрыть итоги расследования дел Александра Литвиненко и Бориса Березовского. "Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие - про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны", - считает представитель МИД РФ.

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Как сообщал УНИАН, британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Посол России в Великобритании был вызван для разъяснений о происхождении использованного при отравлении вещества - является это результатом "прямых действий" российского государства" или результатом утраты контроля над запасами подобных веществ.

Если со стороны России не последует заслуживающего доверия ответа, отравление Скрипаля будт считаться противозаконным использованием Российским государством силы на территории Великобритании.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.