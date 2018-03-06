Стало известно, чем отравили российского экс-разведчика Скрипаля

Британские издания пишут, что бывший российский шпион был отравлен фентанилом - опиоидным анальгетиком.

Экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) России Сергея Скрипаля мог быть отравлен специфическим анестетиком фентанилом.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишут сразу несколько авторитетных британских изданий. Так, например, подобную версию выдвигает The Guardian.

При этом издание The Times пишет, что версия отравления фентанилом рассматривается, однако не является основной.

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Фентанил (Phentanylum) - опиоидный анальгетик. Применяется главным образом как анальгетик в анестезиологии. Ранее широко применялся для нейролептаналгезии в сочетании с нейролептиками, в составе комбинированного препарата "таламонал".

Длительное употребление фентанила чревато развитием наркомании, причём токсическое действие этого препарата более разнообразно по сравнению с морфином, поскольку по своей химической структуре он имеет с ним мало общего. Биологическое воздействие фентанила неотличимо от того, которое вызывается героином, с тем исключением, что фентанил может быть в сотни раз сильнее. Фентанил чаще всего используется для внутривенного введения, но, как и героин, может быть выкурен или принят интраназально.

Как сообщал УНИАН, отравленный бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его спутница остаются в отделении интенсивной терапии одной из британских больниц.

Между тем часть центра города Солсбери на юге Англии остается закрытой, специалисты в защитной одежде продолжают работы по обеззараживанию улицы. «Вместе с нашими агентствами-партнерами мы ведем несколько исследований, чтобы точно определить, что привело к тому, что эти два человека упали в обморок, и выяснить, есть ли признаки преступной деятельности», - заявил представитель полиции графства Уилтшир Крейг Голден.

Вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Согласно сообщению, 4 марта Скрипаль и женщине примерно вдвое моложе его стало плохо в торговом центре в Солсбери.

Скрипаль служил в ГРУ России, в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. В 2004 году его арестовали, а в 2006 году Московский окружной военный суд признал Скрипаля виновным в шпионаже и приговорил его к 13 годам тюрьмы. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля. После этого бывшего разведчика и еще троих россиян, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне того года. После этого Скрипаль получил убежище в Британии.