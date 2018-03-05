США обвинили Россию в игнорировании резолюции СБ ООН по Сирии

Администрация США призывает "прекратить боевые действия" в Восточной Гуте и вокруг нее.

Российские самолеты продолжают совершать боевые вылеты в районе Восточной Гуты (пригород Дамаска), несмотря на принятую резолюцию Совбеза ООН о 30-дневном гуманитарном перемирии на всей территории Сирии.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает РБК.

Читайте такжеГосдеп США: из-за действий России в Сирии гибнут мирные жители«Россия продолжает игнорировать [резолюцию Совета безопасности ООН от 24 февраля о 30 дневном перемирии] и убивать ни в чем не повинных гражданских лиц под ложным предлогом контртеррористических операций», — говорится в заявлении Белого дома.

Из него также следует, что в период с 24 февраля (день, когда была принята резолюция) по 28 февраля российские войска совершали по меньшей мере по 20 боевых вылетов в день в район Дамаска и Восточной Гуты с аэродрома Хмеймим.

При этом в заявлении не указано, совершали ли российские войска бомбардировки названных районов.

Белый дом в своем заявлении также призвал «просирийские силы немедленно прекратить атаки на медицинскую инфраструктуру и гражданских лиц».