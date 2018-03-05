США обвинили Россию в игнорировании резолюции СБ ООН по Сирии

03:22, 05 марта 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает РБК.

Читайте такжеГосдеп США: из-за действий России в Сирии гибнут мирные жители«Россия продолжает игнорировать [резолюцию Совета безопасности ООН от 24 февраля о 30 дневном перемирии] и убивать ни в чем не повинных гражданских лиц под ложным предлогом контртеррористических операций», — говорится в заявлении Белого дома.

Из него также следует, что в период с 24 февраля (день, когда была принята резолюция) по 28 февраля российские войска совершали по меньшей мере по 20 боевых вылетов в день в район Дамаска и Восточной Гуты с аэродрома Хмеймим.

При этом в заявлении не указано, совершали ли российские войска бомбардировки названных районов.

Белый дом в своем заявлении также призвал «просирийские силы немедленно прекратить атаки на медицинскую инфраструктуру и гражданских лиц».

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Теги: #Сирия#война в Сирии#Восточная Гута