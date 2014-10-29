Заявление Лаврова относительно выборов в "ДНР" и "ЛНР" огорчило Евросоюз

ЕС призывает РФ использовать свое влияние, чтобы выборы на Донбассе состоялись в соответствии с украинским законодательством.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении спикера верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, обнародованном сегодня в Брюсселе.

”Мы сожалеем в связи с заявлениями министра Лаврова о будущем признании Россией выборов на территории провозглашенных Луганской и Донецкой «народной республик» в контексте реализации Минского протокола. Мы напоминаем, что Минский протокол, подписанный представителями Российской Федерации и двумя представителями самопровозглашенных ”республик”, предусматривает досрочные местные выборы в части Донецкой и Луганской областей в соответствии с украинским законом об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, - говорится в заявлении.

В ЕС отмечают, что проведение ”президентских” и ”парламентских” выборов самопровозглашенными органами власти противоречат ”букве и духу Минского протокола и сорвет прогресс в поиске стабильного политического решения”.

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”ЕС не признает эти выборы. Мы призываем Россию использовать свое влияние, чтобы помочь провести местные выборы в соответствии с законодательством Украины. Это было бы очень позитивным вкладом в реализацию Минского протокола”, - заявляют в ЕС.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики».

Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В рамках Минских договоренностей сепаратисты обязались проводить выборы только в соответствии с законодательством Украины. Однако позже заявили о намерении провести 2 ноября собственное голосование, которое определит депутатов местных парламентов и глав так называемых Донецкой и Луганской ”народных республик”.

Вместе с тем США и ЕС заявили, что проведение выборов в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» будет нарушением минских договоренностей.

17 октября во время многосторонних переговоров в Милане с участием президента РФ Владимира Путина президент Украины Порошенко заявил, что местные выборы на Донбассе должны пройти в соответствии с подписанным им накануне законом об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – 7 декабря.

28 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова признать результаты «выборов» в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».