Секс-скандал в России: звездная проститутка Рыбка раскрывает секреты чиновников РФ (видео)

На волне сексуальных успехов с олигархом эскорт-проститутка стала еще и писательницей. Хвастается, что у нее есть еще компромат.

Сексуальная провокаторша Настя Рыбка снова удивляет мир. Девушке мало разоблачительного расследования Навального, в ходе которого тот рассказал о ее отдыхе с вице-премьером РФ Сергеем Приходько и олигархом Олегом Дерипаской.

На днях вышло ее откровенное интервью с пресс-секретарем все того же Навального - Кирой Ярмыш. Из него стало известно, что на яхту отбирали особенных девушек, говорится в сюжете "Грошей".

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Наставник Рыбки Алекс Лесли рассказывает, что взятка в виде проститутки для российских олигархов - норма: "Вести переговоры и использовать красивых женщин для того, чтобы "подмазать" того человека, который приходит, это образ работы, который сейчас существует, это не изменится".

К миллиардеру Олегу Дерипаске у девушки сразу же появилась симпатия. Она говорит, что его "хотят все". А вот к вице-премьеру Сергею Приходько таких эмоций не было, хотя она сожалеет, что интима с ним не случилось.

Из ее слов следует, что чиновник Приходько для Дерипаски - настоящий босс.

Ранее появилось видео задержания Насти Рыбки в Таиланде. На видео россияне находятся в полицейском участке.

Полиция Таиланда задержала десятерых россиян, которые незаконно проводили секс-тренинг в курортном городе Паттайя.