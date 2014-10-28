За ошибочное зачисление Путина в преступники финские полицейские пойдут под суд

Двое из обвиняемых входили в руководящий состав полиции, третий обвиняемый является служащим полицейского управления. Против четвертого фигуранта дела обвинения выдвинуто не было.

Все обвиняемые отрицают свою вину.

Об этом пишет Yle Uutiset.

По словам заместителя государственного прокурора Йормы Калске, в ходе следствия выяснилось, что в сверхсекретный реестр Центральной криминальной полиции попали данные в нарушение закона. В частности, в реестр были внесены имена и телефоны людей, которые ни в каких преступлениях не подозревались. Среди них было и имя президента России Владимира Путина.

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Предварительное следствие по делу было начато еще в апреле 2013 года после новости MTV3 о записи о президенте России в реестре Центральной криминальной полиции, в котором содержатся имена лиц, подозреваемых в тяжких преступлениях или содействии им.