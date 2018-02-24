Очередной теракт в Кабуле: смертник подорвал себя рядом с дипломатическим кварталом, есть жертвы

В результате теракта один человек погиб, еще шестеро в больнице, двое из них в критическом состоянии.

В столице Афганистана Кабуле на границе с дипломатическим кварталом, так называемое "зеленой зоной", произошел взрыв.

Прес-секретарь Министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш подтвердил, что в субботу утром в районе Шашдарак, расположенном на границе с «зеленой зоной», подорвался смертник, сообщает Tolo News.

Читайте такжеВ Афганистане идентифицировали тела 7 украинцев, погибших в результате теракта«Около 8.20 по местному времени в результате теракта-самоубийства в Кабуле в районе Шашдарак был убит один человек и ранены еще шесть человек», - сказал Даниш.

Как сообщает издание, личность погибшей жертвы пока не известна. Раненые были переведены в близлежащую больницу, двое из них находятся в критическом состоянии.

Пока точных данних о взрывном устройстве нет, но неподтвержденные сообщения указывают, что на смертнике был жилет со взрывчаткой.

Это происходит после недавнего запуска министерством нового плана безопасности для города Кабул, который заметно увеличил закрытие дорог и контрольно-пропускные пункты.

Как сообщал УНИАН, последний теракт в Кабуле произошел 27 января. В районе многих иностранных посольств и правительственных помещений раздался взрыв. Жертвами теракта стали около сотни человек, более 150 получили ранения.