Лучшие фото недели: единственная медаль Олимпиады для Украины, память о трагических страницах Майдана и очередной успех Илона Маска (фотоподборка)

Подборка самых впечатляющих фотографий со всего мира за уходящую неделю.

УНИАН собрал традиционную подборку лучших фотографий со всего мира, опубликованных на фотосервисе Reuters в течение уходящей недели.

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Как и в предыдущие две недели, внимание фоторепортеров мира было приковано к зимним Олимпийским играм в южнокорейском Пхенчхане. Началась неделя с приятностей - церемонии награждения золотой медалью украинского фристайлера Александра Абраменко, который получил, судя по всему, единственную медаль Олимпиады-2018 для Украины.

В то же время в самой Украине в начале недели в течение нескольких дней проходили памятные мероприятия к годовщине ужасных событий февраля 2014 года, когда произошел самый страшный расстрел активистов Евромайдана. Тогда, в течение 18-20 февраля, погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков.

А тем временем 22 февраля, после трех переносов из-за неблагоприятных погодных условий, компания SpaceX Илона Маска все же смогла запустить ракету-носитель Falcon 9 с испанским спутником дистанционного зондирования Земли PAZ. Кроме этого компания запустила свои первые спутники Microsat-2a и Microsat-2b, на которых будут испытываться технологии для создания большой сети спутников для "глобального" интернета. Кстати, на следующий день глава компании SpaceX Илон Маск оставил в Twitter шуточнуюзапись, в которой якобы раскрыл секретную комбинацию символов для получения доступа к будущему интернету.