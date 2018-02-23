Лучшие фото недели: единственная медаль Олимпиады для Украины, память о трагических страницах Майдана и очередной успех Илона Маска (фотоподборка)

17:09, 23 февраля 2018
Мир
1079 0
Фристайлер Александр Абраменко получил единственную для Украины медаль на Олимпиаде-2018
Фристайлер Александр Абраменко получил единственную для Украины медаль на Олимпиаде-2018 /  © REUTERS/Eric Gaillard
Дикий заяц на заснеженных полях Шотландии
Дикий заяц на заснеженных полях Шотландии /  © REUTERS/Rebecca Naden
По Мюнхену перемещаются на велосипедах даже зимой
По Мюнхену перемещаются на велосипедах даже зимой /  © REUTERS/Michaela Rehle
В Греции устроили традиционные ''мучные бои'' в первые день Великого поста
В Греции устроили традиционные "мучные бои" в первые день Великого поста /  © REUTERS/Alkis Konstantinidis
Канадские и немецкие бобслеисты только что узнали, что обе команды выиграли олимпийское золото в мужских двойках
Канадские и немецкие бобслеисты только что узнали, что обе команды выиграли олимпийское золото в мужских двойках /  © REUTERS/Edgar Su
Болельщицы из КНДР на Олимпиаде в Южной Корее
Болельщицы из КНДР на Олимпиаде в Южной Корее /  © REUTERS/Eric Gaillard
Туманный день на греческом острове
Туманный день на греческом острове /  © REUTERS/Alkis Konstantinidis
Полицейская спецоперация в Бразилии
Полицейская спецоперация в Бразилии /  © REUTERS/Pilar Olivares
Мужчина у мемориала на Аллее Героев Небесной Сотне
Мужчина у мемориала на Аллее Героев Небесной Сотне  /  © REUTERS/Valentyn Ogirenko
Поминальные мероприятия в Киеве 20 мая в четвертую годовщину расстрелов на Майдане
Поминальные мероприятия в Киеве 20 мая в четвертую годовщину расстрелов на Майдане /  © REUTERS/Valentyn Ogirenko
Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад празднует очередную победу на Олимпиаде
Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад празднует очередную победу на Олимпиаде /  © REUTERS/Murad Sezer
Радость немецких двоеборцев, выигравших все три медали Олимпиады, и отчаяние норвежского спортсмена, занявшего 4 место
Радость немецких двоеборцев, выигравших все три медали Олимпиады, и отчаяние норвежского спортсмена, занявшего 4 место /  © REUTERS/Carlos Barria
Женская сборная Нигерии стала первой африканской командой, выступившей в соревнованиях по бобслею на зимней Олимпиаде
Женская сборная Нигерии стала первой африканской командой, выступившей в соревнованиях по бобслею на зимней Олимпиаде /  © REUTERS/Arnd Wiegmann
Фотограф ''за работой'' в Берлине
Фотограф "за работой" в Берлине /  © REUTERS/Axel Schmidt
Неспокойное Женевское озеро
Неспокойное Женевское озеро /  © REUTERS/Pierre Albouy
Большой дворец в Бангкоке во время заката Солнца
Большой дворец в Бангкоке во время заката Солнца /  © REUTERS/Athit Perawongmetha
Донецкий ''Шахтер'' празднует победу над итальянской ''Ромой'' в первом матче 1/8 Лиги Чемпионов
Донецкий "Шахтер" празднует победу над итальянской "Ромой" в первом матче 1/8 Лиги Чемпионов /  © REUTERS/Gleb Garanich
Утки на пруду в Индонезии
Утки на пруду в Индонезии /  © REUTERS/Darren Whiteside
Финский двоеборец Леви Мутру во время соревнований на Олимпиаде в Южной Корее
Финский двоеборец Леви Мутру во время соревнований на Олимпиаде в Южной Корее /  © REUTERS/Dominic Ebenbichler
Пока в Украине только мечтают о Hyperloop, в Дубае уже представляют модель будущего поезда
Пока в Украине только мечтают о Hyperloop, в Дубае уже представляют модель будущего поезда /  © REUTERS/Christopher Pike
SpaceX Илона Маска 22 февраля запустила ракету с первыми спутниками ''всемирного интернета''
SpaceX Илона Маска 22 февраля запустила ракету с первыми спутниками "всемирного интернета" /  © REUTERS/Patrick T. Fallon
Фестиваль света в Брюсселе
Фестиваль света в Брюсселе /  © REUTERS/Yves Herman
Мужчина собирает лотосы на пруду на Шри-Ланке
Мужчина собирает лотосы на пруду на Шри-Ланке /  © REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Снегопад в Загребе
Снегопад в Загребе /  © REUTERS/Antonio Bronic
Танцевальное шоу перед хоккейным матчем на Олимпиаде в Пхенчхане
Танцевальное шоу перед хоккейным матчем на Олимпиаде в Пхенчхане /  © REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Читайте такжеЛучшие фото недели: морозная Олимпиада, карнавальное настроение и любовная лихорадка (фотоподборка)

Как и в предыдущие две недели, внимание фоторепортеров мира было приковано к зимним Олимпийским играм в южнокорейском Пхенчхане. Началась неделя с приятностей - церемонии награждения золотой медалью украинского фристайлера Александра Абраменко, который получил, судя по всему, единственную медаль Олимпиады-2018 для Украины.

В то же время в самой Украине в начале недели в течение нескольких дней проходили памятные мероприятия к годовщине ужасных событий февраля 2014 года, когда произошел самый страшный расстрел активистов Евромайдана. Тогда, в течение 18-20 февраля, погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков.

А тем временем 22 февраля, после трех переносов из-за неблагоприятных погодных условий, компания SpaceX Илона Маска все же смогла запустить ракету-носитель Falcon 9 с испанским спутником дистанционного зондирования Земли PAZ. Кроме этого компания запустила свои первые спутники Microsat-2a и Microsat-2b, на которых будут испытываться технологии для создания большой сети спутников для "глобального" интернета. Кстати, на следующий день глава компании SpaceX Илон Маск оставил в Twitter шуточнуюзапись, в которой якобы раскрыл секретную комбинацию символов для получения доступа к будущему интернету.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Олимпиада 2018#лучшие фото недели#подборка фото#фото природы#годовщина расстрелов на Майдане#неделя в фото