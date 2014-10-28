Российских хакеров уличили в похищении данных НАТО

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

"Уже давно считается, что Россия среди других государств является одним из лидеров в том, что касается возможностей осуществления сложных операций в компьютерных сетях", - отмечают специалисты FireEye.

Компания выяснила, что хакерская группировка APT28 примерно с 2007 года осуществляет кибератаки против лиц и структур, связанных с НАТО, чиновников стран Восточной Европы и Грузии.

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В качестве доказательств этих утверждений FireEye указывает на то, что часть кода программ, которые были использованы в данных кибератаках, написана с примечаниями на русском языке. Специалисты компании считают, что APT28 интересуется главным образом информацией политического или геополитического характера, а наибольшая активность хакеров приходится на светлое время суток в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, по данным компании, базирующиеся в РФ хакеры пытались внедрить созданные ими программы в компьютерные системы компаний Science Applications International и Academi LLC, которые работают со службами безопасности США.