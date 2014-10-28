Российских хакеров уличили в похищении данных НАТО
Американская компания FireEye, специализирующаяся на компьютерной безопасности, обнаружила, что базирующаяся в России группа хакеров под названием APT28 регулярно похищает данные, касающиеся НАТО.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
"Уже давно считается, что Россия среди других государств является одним из лидеров в том, что касается возможностей осуществления сложных операций в компьютерных сетях", - отмечают специалисты FireEye.
Компания выяснила, что хакерская группировка APT28 примерно с 2007 года осуществляет кибератаки против лиц и структур, связанных с НАТО, чиновников стран Восточной Европы и Грузии.
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В качестве доказательств этих утверждений FireEye указывает на то, что часть кода программ, которые были использованы в данных кибератаках, написана с примечаниями на русском языке. Специалисты компании считают, что APT28 интересуется главным образом информацией политического или геополитического характера, а наибольшая активность хакеров приходится на светлое время суток в Москве и Санкт-Петербурге.
Кроме того, по данным компании, базирующиеся в РФ хакеры пытались внедрить созданные ими программы в компьютерные системы компаний Science Applications International и Academi LLC, которые работают со службами безопасности США.