Заслуженный штурман-испытатель СССР объяснил, почему в России часто падают самолеты

По статистике не менее 80% авиационных происшествий случается по причине человеческого фактора, отметил эксперт.

В России удручающие показатели в плане безопасности полётов: по данным Международной ассоциации авиационного транспорта IATA, вероятность стать жертвой авиакатастрофы в России в четыре раза выше, чем в среднем по миру.

Об этом заявил заслуженный штурман-испытатель СССР и эксперт по вопросам авиации Олег Коршунов, отвечая на вопрос читателя во время чата в "Главреде".

По его мнению, эта проблема комплексная и труднорешаемая, поскольку "безалаберность, являющуюся характерной чертой российского бытия, преодолеть практически невозможно".

"К тому же, в РФ обслуживание самолётного парка до сих пор осуществляется по устаревшим нормативам, разработанным ещё в СССР, в то время, как весь цивилизованный мир, в том числе и Украина, перешёл или переходит на европейские стандарты", — подчеркнул он.

Вместе с тем он отметил, что в мире существует устойчивая тенденция к относительному уменьшению количества лётных происшествий, а некоторое увеличение в абсолютном значении объясняется бурным ростом мирового самолётного парка.

"Статистика утверждает, что не менее 80% авиационных происшествий случается по причине человеческого фактора (недавняя катастрофа Ан-148 "Саратовских авиалиний" наглядный тому пример). Остальное — это неудовлетворительное техническое состояние и внешние причины, такие, например, как опасные метеоявления. Особняком стоят террористические акты, которые, к сожалению, становятся всё более популярным явлением", — добавил Коршунов.